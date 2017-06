Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: morto Vito Iandiorio, aveva 84 anni

È morto all'ospedale Niguarda di Milano Vito Iandiorio, l'anziano di 84 anni che mercoledì sera si era schiantato contro un albero in viale Marietti ad Arese, nel milanese.

L'incidente era avvenuto intorno alle 19.30 e le condizioni dell'anziano — maresciallo dei carabinieri in congedo — erano sembrate non particolarmente gravi: i sanitari lo avevano accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. Il tragico epilogo è avvenuto qualche ora dopo, durante la notte tra mercoledì e giovedì.

Per i rilievi che ricostruiranno la dinamica dell'accaduto, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo della sua Alfa Romeo 147.

Iandiorio era molto conosciuto nella cittadina alle porte di Milano: aveva lavorato per decenni come responsabile della sicurezza nello stabilimento Alfa Romeo, era stato anche uno dei fondatori della locale sezione dell'associazione nazionale carabinieri. Lascia la moglie e tre figli.