Nasconde duemila euro di droga tra le mura di casa: pusher di 33 anni arrestato dalla polizia

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È l'accusa con cui i poliziotti hanno arrestato arrestato S.T., italiano di 33 anni. È successo nella serata di martedì 24 ottobre a Rho, come riportato in una nota diramata dal 113.

Gli agenti del commissariato di Rho-Pero erano sulle sue tracce da diversi giorni e nella serata di martedì è scattato il blitz: hanno fatto irruzione nel suo appartamento dove hanno trovato, sul tavolo della cucina, una busta di cellophan con della marijuana. La sua abitazione è stata setacciata da cima a fondo e sono saltati fuori 100 grammi di hashish e un altro etto di marijuana, oltre a diverse dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio. Non solo: nell'appartamento è stato trovato anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

S.T. è stato arrestato e accompagnato nel carcere milanese di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.