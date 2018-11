'Aiuto, ci stiamo accoltellando': i carabinieri trovano il marito pugnalato alla schiena

Accoltella il marito alla schiena durante una violentissima lite e lei stessa chiama i carabinieri: "Aiuto, ci stiamo accoltellando". Sul posto, siamo in via Togliatti a Rho (Milano), intervengono le pattuglie del nucleo radiomobile e trovano la donna, una 40enne italiana, da sola in casa ma senza alcuna ferita. Sono le 4 di mercoledì.

Lei, già nota alle forze dell'ordine così come suo marito, racconta che l'uomo era rincasato ubriaco e tra i due era nata una lite durante la quale lui aveva cercato di aggredirla e lei per difendersi aveva usato il coltello.

L'uomo, un 42enne, viene ritrovato dai militari nei pressi del commissariato di Rho. Stava cercando di raggiungere la polizia per chiedere aiuto: era ferito e ubriaco. Per questo i militari chiamano il 118: un'ambulanza trasporta il ferito in ospedale.

Per la donna scatta invece una denuncia - in stato di libertà - per tentato omicidio. I militari stanno accertando la veridicità del racconto della 40enne.