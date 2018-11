Milano, riprende un uomo senza biglietto che blocca il treno: ragazza aggredita a bordo

Stanca, quasi esausta, ha deciso di filmare una scena che le era capitato di vedere più e più volte. Ma proprio per quello ha dovuto fare i conti con la rabbia dell'uomo.

Una ragazza milanese - Camilla il suo nome - è stata aggredita mercoledì pomeriggio su un treno in viaggio da Magenta a Rho per aver ripreso con il suo cellulare uno scambio di battute tra i controlli e un viaggiatore senza biglietto - un cittadino straniero poi identificato - che si rifiutava di scendere e che per qusto stava bloccando la circolazione.

Nel filmato - pubblicato proprio da Camilla sui social - si vede il giovane seduto sulle scale del convoglio e un controllore che gli dice: "Deve scendere perché le persone pagano il biglietto e deve pagarlo anche lui". Il ragazzo risponde: "Non fare tanto il forte" e si rifiuta di alzarsi. In quel momento interviene la giovane che dice: "Noi paghiamo il biglietto, 3.60 euro. Lo paghi anche tu, non faccio finta di niente perché ai viaggiatori girano i co...".

A interrompere la discussione è un secondo uomo - anche lui straniero - che dice di essere pronto a pagare il biglietto, ma proprio in quel momento Camilla viene aggredita e spintonata dal ragazzo, che gli strappa il telefono di mano. A difenderla ci pensano i controllori, che allontanano il giovane e accompagnano la vittima in un'altra carrozza.

"Mi sono seduta più avanti e poco dopo sono venuti a chiedermi come stavo – racconta la donna a Il Giorno -. Ero arrabbiata e ho deciso di sporgere denuncia alla Polfer, che nel frattempo era stata allertata dal personale viaggiante".

A Rho, però, dell'aggressore non c'era più traccia.