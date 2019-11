Rischiano di crollare in strada: il comune di Rho abbatte 44 alberi in viale De Gasperi

Sono malati e rischiano di crollare. Per questo 44 alberi (32 pioppi cipressi e 12 aceri d'argento) di viale De Gasperi a Rho saranno abbattuti e sostituiti. Il fatto è stato reso noto dal municipio attraverso un comunicato.

Non è il primo intervento ad agosto erano stati abbattuti altri 27 alberi, tutti sempre a rischio crollo. Da luglio a settembre, infatti, gli agronomi hanno passato sotto la lente d'ingrandimento i 314 alberi che delimitano il viale. “Abbiamo commissionato un’indagine sulla salute degli alberi in via De Gasperi, per verificare la loro condizione e la presenza di patologie o funghi che in qualche modo potessero limitare la loro stabilità – ha spiegato l’assessore a ecologia, ambiente e verde pubblico Gianluigi Forloni –. Per evitare il rischio di caduta soprattutto durante i sempre più estremi episodi meteorologici, abbiamo dovuto, nostro malgrado, prendere la decisione di abbattere numerosi alberi ormai irrecuperabili. Ovviamente è prioritaria la sicurezza dei cittadini".

Gli abbattimenti, come reso noto da Piazza Visconti, avverranno entro fine novembre mentre i nuovi alberi verranno piantati entro primavera.