Lotta all'abbandono di rifiuti a Rho, ecco l'applicazione di Aser: tutte le informazioni

Informazioni sulla raccolta differenziata, ma anche la possibilità di segnalare in tempo reale discariche abusive. Sono alcune delle funzionalità di Wikiwaste, l'applicazione sviluppata da Aser (società che si occupa di igiene urbana) per il comune di Rho.

L'app — disponibile sia per iOs che Android — è stata presentata nella giornata di mercoledì 27 gennaio insieme al sito web e alla nuova veste grafica dell'azienda. «Vogliamo essere più vicini ai cittadini, ascoltare le loro esigenze e collaborare per una Rho più pulita ed ecosostenibile», si legge in una nota diramata dalla società.

«Dopo la recente inaugurazione della piattaforma ecologica, che rappresenta la risposta alle richieste e alle necessità dei cittadini, Aser ha definito una nuova linea di comunicazione — ha dichiarato l'assessore all'ecologia Gianluigi Forloni —. Si è attrezzata in maniera attiva per rendere le informazioni alla portata di tutti i cittadini e convincerli a fare sempre meglio la raccolta differenziata. In questo modo si intende eliminare ogni alibi basato sulla disinformazione».