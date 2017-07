Nasconde dieci grammi di coca nelle mutande

Aveva in tasca 30 grammi di hasish e 60 euro, mentre nascondeva altri 10 grammi di cocaina nelle mutande. È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella notte tra lunedì e martedì 25 luglio ad Arluno, nel milanese. Nei guai un ragazzo di 27 anni.

Il giovane — come riportato in una nota diffusa dall'Arma di Legnano — è stato notato Piazza del Popolo mentre si stava avvicinando a un gruppo di ragazzini. I militari lo hanno seguito e verso la una di notte lo hanno fermato in sella alla sua bicicleteta in via Matteotti. È scattata la perquisizione durante la quale sono stati trovati 30 grammi di hashish (suddivisi in dosi) e i contanti: varie banconote per un totale di 60 euro. Accompagnato alla caserma di via Monte Santo è scattata una verifica più approfondita durante la quale sono stati trovati i 10 grammi di cocaina, nascosti all'interno degli slip.

Gli stupefacenti sono stati sequestrati e presto verranno distrutti. Il 27enne, di origine marocchina, è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Busto Arsizio che lo ha condannato a sei mesi di reclusione e mille euro di multa.