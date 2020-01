Rho, si aggira nel parco della biblioteca di Villa Burba armato di coltello: fermato dalla Locale

Sulla sua testa pendeva un mandato di espulsione ma si aggirava nel parco della biblioteca di Villa Burba con un coltello a serramanico in tasca. Quando ha capito di aver attirato l'attenzione degli agenti della Locale ha tentato di scappare. È stato tutto inutile: è stato bloccato e fermato dai ghisa del comandante Frisone. È successo in corso Europa a Rho nella mattinata di lunedì 27 gennaio, nei guai un pregiudicato algerino di 50 anni.

Tutto è iniziato appena gli agenti hanno tentato di fermarlo per un normale controllo ma lui, per tutta risposta, ha allungato il passo cercando di scappare. Non è andato molto lontano: è stato bloccato dopo alcune decine di metri.

Il 50enne non era in possesso di alcun documento né ha fornito generalità quando è stato accompagnato al comando Savarino per gli accertamenti del caso. La sua identità, e i suoi precedenti penali, sono emersi al termine del fotosegnalamento. Non solo, insieme ai suoi trascorsi con la giustizia è saltato fuori anche un provvedimento di immediata espulsione emesso dal Prefetto di Milano nel 2018.

L'uomo è stato fermato, denunciato per porto abusivo di armi e accompagnato all'ufficio immigrazione della questura di Milano per le procedure di espulsione e rientro in Algeria.