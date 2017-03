Una bomba a mano, due pistole e munizioni: trovato arsenale in un casolare abbandonato

Una bomba a mano, due pistole con la matricola abrasa e duecento munizioni. È quanto hanno trovato e sequestrato gli agenti del 113 in un casolare abbandonato in via Molino Prepositurale a Rho nella serata di lunedì 27 febbraio.

Le armi — un revolver, una Beretta semiautomatica e una bomba a mano Scrm — erano funzionanti e nascoste all'interno di un panno. Non solo: nel tamburo del revolver è stata trovata una cartuccia esplosa, si legge in una nota diramata dal commissariato d Rho-Pero.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno messo in sicurezza la zona e prelevato la bomba a mano per la distruzione. Le pistole e il resto del materiale, invece, è stato posto sotto sequestro. Non è ancora chiaro se le armi siano state usate per commettere delitti, né chi le abbia lasciate nel casolare: sul caso stanno indagando gli inquirenti.