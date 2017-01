Imprenditore minaccia di buttarsi da un traliccio: salvato dopo due ore di trattativa

È sceso dopo due ore di trattative con il commissario Carmine Gallo l'imprenditore di 41 anni che nel pomeriggio di lunedì si è arrampicato su un traliccio dell'alta velocità Milano-Torino all'altezza di Rho.

Tutto era iniziato poco dopo le 17, quando l'uomo si è arrampicato sulla struttura per rivendicare il pagamento di alcuni lavori effettuati per conto di una grossa azienda. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, gli agenti del commissariato di Rho-Pero e un'ambulanza.

Per permettere la trattativa i convogli ferroviari della linea sono stati rallentati. Non solo: la polstrada ha chiuso una corsia dell'autostrada causando in direzione di Torino. L'imprenditore non è nuovo a questo tipo di gesti.