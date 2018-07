Domenica di shopping al centro commerciale, ma si "dimentica" di pagare: 39enne arrestata

La vigilanza l'ha notata. I carabinieri l'hanno fermata.

Una donna di trentanove anni - una italiana residente a Lainate, senza lavoro e pregiudicata - è stata arrestata domenica sera a "Il Centro" di Arese con l'accusa di furto. Poco prima, stando a quanto accertato dagli uomini dell'Arma, la 39enne era entrata nel negozio di moda "Pellizzari" e aveva rubato vestiti per cinquecento euro.

I suoi movimenti, però, non sono sfuggiti alla sicurezza, che ha subito allertato i carabinieri. Gli stessi militari, subito intervenuti sul posto, hanno fermato la donna mentre cercava di uscire dal centro commerciale con addosso, naturalmente, gli abiti appena rubati.

Fermata, la 39enne è stata arrestata e trattenuta in caserma per la notte. Lunedì mattina è poi stata processata per direttissima.