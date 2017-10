Cornaredo, in giro in auto con 50 "palline" di cocaina e 1.850 euro in contanti: arrestati

Due uomini - un ventiseienne e un trentaduenne, entrambi cittadini marocchini con precedenti - sono stati arrestati dai carabinieri di Cornaredo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sabato sera, durante un normale servizio di pattugliamento, i militari hanno fermato in via della Repubblica la Renault a bordo della quale viaggiavano i due.

Una volta controllati i loro nomi, i carabinieri hanno deciso di perquisire la coppia e la loro auto. Proprio addosso ai due, gli uomini dell'arma hanno trovato cinquanta palline di cocaina - per un peso complessivo di trenta grammi - e 1850 euro in contanti.

Il ventiseienne e il trentaduenne sono stati arrestati e saranno processati per direttissima.

La stessa sorte, sempre nel weekend, è toccata a un italiano di quarantatré anni, anche lui finito in manette per droga. Nella sua casa di Cormano, i carabinieri hanno trovato 765 grammi di cocaina - nascosti in una scarpiera - e 150 grammi di hashish, "sistemati" tra i vestiti nell'armadio.