Fermato su un'Audi A3 fuori da una villa: in auto aveva il kit del ladro perfetto, arrestato

Non aveva la patente, ma era alla guida di un'auto. Aveva due documenti, ma il nome e la foto non erano i suoi. E in più, ultima ciliegina sulla torta, aveva in macchina il kit del ladro perfetto.

Un ragazzo di ventuno anni - un nomade della provincia di Torino, nullafacente e pregiudicato - è stato arrestato giovedì dai carabinieri di Garbagnate per possesso di documenti falsi. Gli stessi militari lo hanno anche denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e lo hanno multato per guida senza patente.

Gli uomini dell'arma hanno fermato il ventunenne mentre si trovava a bordo di un'Audi A3 fuori da una villa e lui ha subito ammesso di essere senza documenti, dando a voce le proprie generalità. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di perquisire la macchina e in un borsello lasciato sul sedile posteriore hanno scoperto una patente e una carta d'identità - evidentemente falsi e validi per l'espatrio - che riportavano proprio il nome che il ragazzo aveva dato poco prima durante il controllo.

Nella stessa Audi i carabinieri hanno poi scoperto un piccolo nascondiglio nel tettuccio, all'interno del quale il giovane aveva sistemato cacciaviti, una chiave inglese, un grimaldello e una bomboletta di spray al peperoncino.

A quel punto, il ventunenne - che non ha mai preso la patente - è stato portato in carcere.

Gli "attrezzi" che aveva in auto