Ubriaco fradicio picchia il padre durante una lite: arrestato figlio 44enne a Garbagnate

Un italiano di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Garbagnate Milanese per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono intervenuti verso le ore 23 all’interno di un’abitazione dove l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcooliche, aveva ripetutamente percosso il padre 70enne a seguito di una lite.

All’arrivo dei militari, il 44enne si è scagliato contro di loro spintonandoli e strattonandoli, senza cagionare lesioni a nessuno e venendo subito bloccato e arrestato per le ipotesi dei reati di maltrattamenti nei confronti di familiari e resistenza a pubblico ufficiale.