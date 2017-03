Ricercato passeggia con 7 grammi di hashish davanti al comando della locale: arrestato

Sulla sua testa pendeva un mandato di cattura emesso dal tribunale di Milano: doveva scontare un anno e sei mesi di carcere per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. È stato arrestato dagli agenti della polizia locale di Rho nel pomeriggio di lunedì non lontano dal comando Savarino.

Non era la prima volta: gli stessi agenti lo avevano assicurato alla giustizia altre volte. L'uomo — A. H., cittadino tunisino 56 anni — è stato notato mentre passeggiava lungo Corso Europa. I ghisa lo hanno seguito fino all'incrocio con via Cadorna e lì lo hanno perquisito. Addosso gli sono stati trovati 7 grammi di hashish. Non solo: durante gli accertamenti è emerso che era ricercato e per lui sono scattate le manette.

È stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore dove sconterà la pena.