La calda estate dei lavori stradali a Rho: ecco tutte le strade che verrano asfaltate

È iniziata nei giorni scorsi la calda estate dei lavori stradali a Rho. Gli operai sono al lavoro per rifare manto stradale di strade e marciapiedi. Non solo: verrano riasfaltate le vie che nei mesi scorsi erano state interessate dai lavori per la posa della fibra ottica e che erano state ripristinate in modo provvisorio. In tutto verranno spesi 400 mila euro.

"In considerazione del budget a disposizione di oltre 400 mila euro, sono state individuate attentamente le esigenze più importanti, raccogliendo anche le segnalazioni pervenute con Comuni-chiamo e tenendo conto di eventuali manomissioni per interventi nel sottosuolo già programmati — ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Maria Rita Vergani —. I lavori inizieranno adesso per qualche giorno e poi riprenderanno l’ultima settimana di agosto e le prime di settembre. La conclusione dei lavori è prevista comunque prima dell’inizio delle scuole".

Tutti i marciapiedi di Rho che verranno riasfaltati

- via Fratelli Bandiera

- via Zucca

- via Buon Gesù,

- via Volta,

- via Lainate (tra via Diaz e via Stelvio),

- via Capuana

- via Palmanova

- C.so Europa (p.zza Corpo Alpini e lato Citterio),

Strade che verranno parzialmente riasfaltate (solo nei tratti più ammalorati)

- via Firenze

- via Ancona

- via Torino

- via Volta

- via de Gasperi (controviale)

- via Livello

- via Bugatti

- via don Sturzo

- via Biringhello

- via Monte Nevoso

Interventi sulle rotatorie

- S. di Giacomo - Esselunga, di via Pregnana,

- C.so Europa Accesso Esselunga,

- C.so Europa accesso Capuana,

- Via Mattei - Pirandello

- Via Deledda - Pirandello

Lavori sui passaggi pedonali

- S. di Giacomo - Esselunga e in via

- Via Tevere

Lavori sui dossi

- via Ospiate - Grossi.

- Via Biringhello - Via Emilia,

- Via Capuana,

- Via Giulio Cesare