Campo base, le casette saranno messe all'asta. Romano: "L'area tornerà al comune"

L'ex campo base di Expo sarà smontato e messo all'asta. Non è una novità: «Il suo smantellamento era già stato previsto negli accordi sottoscritti nel 2011, che prevedono anche che l’area debba essere riqualificata e consegnata al comune di Rho», ha chiosato in una nota il primo cittadino rhodense Pietro Romano.

Le strutture che hanno ospitato i 576 alloggi per le maestranze di Expo non saranno riutilizzati e sull'area sorgerà un parco, come previsto dall'accordo firmato prima dell'Esposizione universale. Il comune di Milano non ha fatto mistero di volerle dedicare all'accoglienza dei migranti, cosa avvenuta per pochissimi giorni e per decisione della prefettura: non è stato possibile renderla una decisione strutturale per la decisa opposizione all'idea da parte della Regione, che all'epoca ha rilanciato, proponendo di destinare le casette ai terremotati del centro Italia. Cosa poi effettivamente avvenuta per tre dei moduli, che sono stati trasferiti ad Acquaviva Picena per essere trasformati in undici aule scolastiche.

Non solo. Il comune di Rho aveva dato la propria disponibilità per trasformare temporaneamnete l'area in un mini quartiere per sopperire all'emergenza abitativa. Ipotesi che non è stata presa in considerazione, anche perché il comune non avrebbe potuto, né voluto, mettere una clausola di nazionalità, che sarebbe stata invece "pretesa" dai piani alti della Regione Lombardia. Il campo ora finirà all'asta e il valore stimato è di circa sei milioni di euro.