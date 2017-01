Un anno in quattro grafici: le attività del 2016 del commissariato di Rho-Pero

Il 2016 per il commissariato di Rho-Pero è stato l'anno del trasferimento dalla sede all'interno dei padiglioni della Fiera all'ex sede del liceo Rebora. «Nonostante il trasloco non abbiamo mai smesso di lavorare per la cittadinanza», ha chiosato durante un incontro con la stampa Luigi Di Clemente, dirigente del commissariato di Rho-Pero, che insieme al commissario Carmine Gallo ha presentato i numeri delle attività svolte dai 60 agenti.

Nel 2016 sono aumentati gli interventi delle volanti per le liti in famiglia:138 contro 119 dell'anno precedente; aumentati anche gli interventi per furti: 289 contro 236. Diminuiti, invece, gli interventi per rapina: 21 contro i 23 del 2015.

Sono diminuite, invece, le persone e i veicoli controllati sul territorio. Un calo causato dal risultato non replicabile del 2015, quando (durante Expo) il territorio era presidiato da cinque pattuglie per turno.

Le persone arrestate sono state 95; 93 gli indagati in stato di libertà.

Cresce, invece, il numero dei delitti denunciati agli uffici di via Nazario Sauro: 1.723 contro i 1.639. In aumento le denunce per truffe e frodi informatiche e per furto. Diminuiscono le denunce per estorsione.