Incidente a Rho, perde il controllo dell'Audi e si ribalta nel fiume Olona: 25enne all'ospedale

Ha perso il controllo dell'auto, poi si è ribaltato all'interno dell'Olona. Incidente nella notte tra mercoledì e giovedì 21 giugno in via Magenta a Rho. Protagonista del fatto un cittadino albanese di 25 anni, regolare in Italia, residente in provincia di Torino.

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, quando il 26enne ha perso il controllo della sua Audi A3 poco prima della rotonda di via Magenta terminando la sua corsa nel fiume Olona.

Il 25enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho in codice verde, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri del nucleo radiomobile di Rho per i rilievi. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre autovetture. Nella mattinata di giovedì diverse persone allarmate dalla presenza dell'auto hanno allertato gli agenti della polizia locale di Rho.