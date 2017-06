Sradicano il bancomat, lo svuotano e lo abbandonano nei campi di Garbagnate

Avevano fatto saltare il bancomat e poi erano fuggiti via nella notte. I ladri, entrati in azione lo scorso 27 maggio alla filiale del Credito Bergamasco di piazza dei Caduti a Lazzate (MB), dopo aver svuotato la cassaforte l'hanno abbandonata (vuota) per strada in via Valera a Garbagnate Milanese.

A trovare il dispositivo sono stati mercoledì mattina i carabinieri della compagnia di Rho che, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un oggetto abbandonato all’interno dell’area di via Valera, nascosto tra le piante del parco pubblico.

Dopo alcune verifiche i militari hanno appurato che si trattava della cassaforte Bancomat "ATM" vuota, asportata lo scorso 27 maggio a Lazzate, in Brianza. La cassa presentava numerosi segni di forzatura e al suo interno i carabinieri non hanno rinvenuto nulla. Indagini in corso.