La polizia controlla dodici bar tra Rho e Pero: "alcuni di loro potrebbero chiudere"

Dopo la serrata forzata della Trattoria d’Andrea e il Bar Faust potrebbero chiudere altri locali di Rho e Pero. La notizia arriva dal commissariato di via Nazario Sauro che nei giorni scorsi ha controllato dodici esercizi tra le due cittadine: "la posizione di alcuni di loro è al vaglio delle forze dell'ordine", precisa in una nota il commissario Carmine Gallo.

I poliziotti stanno controllando a tappeto tutti i locali in cui vengono somministrate bevande alcoliche. All’attenzione del commissariato ci sono pubblici esercizi sui quali è in corso una procedura di verifica sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica e del rispetto delle normative, soprattutto per quanto riguarda la somministrazione degli alcolici ai minori.

"L’attività di polizia — prosegue la nota — viene svolta soprattutto nell’interesse della comunità cittadina ed ai gestori dei locali pubblici, chiediamo solo che vengano rispettate le norme che regolano la conduzione e la somministrazione degli alcolici e l’osservanza delle ordinanze comunali".