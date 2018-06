Nasconde oltre mille euro di marijuana tra le mura di casa: 35enne arrestato dalla polizia

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È l'accusa a cui deve rispondere E.R., pregiudicato 35enne arrestato a Baranzate dagli agenti del commissariato Comasina nella notte tra martedì e mercoledì 13 giugno.

Gli investigatori, come riportato in una nota diramata da via Fatebenefratelli, sono arrivati a lui durante un'operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo, nello specifico, è stato sorpreso mentre cedeva circa 50 grammi tra hashish e marijuana a un 37enne italiano con alcuni precedenti.

A casa del 37enne sono stati trovati altri 50 grammi di hashish e 25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 675 euro, contanti "probabile provento dello spaccio", precisano gli investigatori. Per il venditore sono scattate le manette, mentre per l'acquirente è scattata una denuncia "in considerazione della quantità di sostanza sequestratagli", sottolineano dalla Questura.