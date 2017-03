Anziana di 84 anni perde l'equilibrio e cade dal marciapiede: travolta da un furgoncino

Un'anziana di 84 anni è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dopo essere stata travolta da un furgoncino. L'incidente venerdì mattina, poco prima delle 9.30 in via Roma a Barbaiana (frazione di Lainate).

Inizialmente le condizioni dell'84enne sembravano disperata, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato in codice rosso un'ambulanza e l'elisoccorso. Dopo averla stabilizzata i sanitari l'hanno accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Avrebbe riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'anziana — sul marciapiede cn alcune borse della spesa — abbia perso l'equilibrio finendo in strada mentre sopraggiungeva il furgoncino che l'ha travolta. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Lainate e Pogliano Milanese.