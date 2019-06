Blitz della Locale nell'area abbandonata di via Mattei: undici persone denunciate

Undici persone denunciate. È il risultato del blitz messo a all'interno di un'area dismessa di via Mattei a Rho nella mattinata di mercoledì 26 giugno. In azione gli agenti della polizia locale del comando Nicolò Savarino insieme a tre unità cinofile della polizia penitenziaria e i carabinieri.

L’intervento verso le 5.30. Le 11 persone fermate e controllate sono risultate tutte con precedenti penali per furto, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, truffa, di questi 5 sono risultati irregolari senza documenti. Tutte le persone sorprese all'interno delle mura sono state denunciate per invasioni di terreni ed edifici, due per violazioni alla legge sull'immigrazione.

Non è il primo blitz delle forze dell'ordine: un intervento simile era stato messo a segno nei primi mesi del 2019 quando i ghisa avevano trovato tracce di cocaina ed eroina, oltre a numerosi bilancini di precisione.

"È stato chiesto al proprietario dell’edificio un suo intervento per impedire l’accesso di persone al suo interno – ha precisato il sindaco Pietro Romano — e l’area era sotto osservazione, in quanto i precedenti interventi avevano evidenziato la presenza di attività di confezionamento e spaccio di droga pesanti. Rimane il problema della riqualificazione di quell’area privata malgrado le sollecitazioni in tale senso fatte ai proprietari”.