Accoltella il vicino dopo una lite: arrestato

Ha impugnato un coltello e poi ha affrontato il vicino di casa sferrandogli un fendente in piena fronte, per lui sono scattate le manette con l'accusa di lesioni aggravate. Notte di sangue quella tra venerdì e sabato 15 luglio in via Pietro Nenni Bollate, nel milanese.

Nei guai un cittadino marocchino di 33 anni, commerciante ambulante, pregiudicato. L'uomo è venuto alle mani con un vicino di casa per futili motivi legati a problemi condominiali e poi lo ha colpito con una lama da cucina. La vittima, un cittadino italiano di 42 anni, è stato accompagnato al pronto soccorso per le medicazioni del caso.

Fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, ha riportato una ferita lacero-contusa di lieve entità: è stato visitato, medicato e dimesso. Il violento, invece, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rho.