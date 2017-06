Bollate Bollate / Piazza Aldo Moro

Una casa per i gatti randagi grazie all'accordo rinnovato tra Comune e "Un gatto per amico"

Prosegue l'accordo del Comune di Bollate con l'associazione "Amico animale" di Garbagnate per le attività di custodia, cura e sostentamento dei gatti randagi non inseribili in colonia nel gattile comunale di Garbagnate "Un gatto per amico"