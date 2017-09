Dal Comune tre aiuti economici per pagare l’affitto e contrastare la morosità incolpevole

Fino a 8.000 euro all’anno per pagare l’affitto se si sta attraversando un periodo di difficoltà che ha portato a una riduzione del proprio reddito.

Ma anche un contributo fino a 6.000 euro per i proprietari che danno il tempo agli inquilini morosi di trovare una nuova casa.

E un ulteriore contributo di massimo 12.000 euro per chi, sfrattato, cerca un'altra abitazione.

È quanto ha deciso la giunta Vassallo attraverso l’istituzione di un nuovo fondo di contrasto all'emergenza abitativa, a sostegno dei cittadini in affitto (mercato privato) che non riescono a regolarizzare il pagamento del canone.

Le richieste dei cittadini che hanno i requisiti possono essere presentate dal 1 settembre al 31 dicembre, usufruendo dell’aiuto che mira a far fronte alla cosiddetta morosità incolpevole, ovvero l’impossibilità di pagare l’affitto in seguito alla perdita o riduzione del reddito del nucleo familiare.

La domanda di contributo e il bando si possono ritirare presso lo sportello polifunzionale del Comune oppure possono essere scaricati dai siti del Comune di Bollate oppure di Comuni Insieme.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio "Erp e solidarietà sociale per il servizio politiche abitative" per telefono (02.35005392) o via email (casa@comune.bollate.mi.it).