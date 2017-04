2 mesi di bus tra Bollate e l'ospedale di Garbagnate, quant'è usata la navetta?

Due mese di vita e circa 200 persone che l'hanno utilizzata. Sono questi i numeri del bus-navetta, il servizio sperimentale di collegamento tra gli ospedali di Bollate e Garbagnate, partito lo scorso 1 febbraio e voluto dall’amministrazione comunale per aiutare gli spostamenti dei bollatesi che hanno necessità di recarsi al nosocomio di riferimento.

Due doppie corse al giorno (due andata/ritorno), per 5 giorni (da lunedì a venerdì), senza fermate intermedie. Il servizio resterà attivo, in fase sperimentale, per tre mesi e i costi, pari a 9.000 euro, saranno sostenuti interamente dal Comune di Bollate.

Intanto è già scontro sui numeri: l'amministrazione comunale di Bollate parla di «uno sforzo economico importante, ma certamente apprezzato dai cittadini che, per questa fase sperimentale, stanno usufruendo del trasporto completamente gratuito tra i due ospedali».

Al termine del periodo sperimentale si valuterà il gradimento di tale servizio, confrontando anche il numero di utenti che lo hanno utilizzato. Il sindaco Francesco Vassallo analizza: «Non si può che essere molto soddisfatti di questi numeri, segno che i nostri cittadini cominciano a conoscere il servizio e a utilizzarlo regolarmente. Con questo risultato possiamo cominciare a valutare seriamente, insieme ai nostri uffici, una proroga della navetta, di cui faremo sapere a breve».

Ma c'è anche chi, calcolatrice alla mano, vede i numeri in un'altra maniera. Ed è il consigliere comunale della Lega Nord Carlo Vaghi: «200 utenti per 172 corse, pari a 1,16 utenti per corsa».