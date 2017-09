Cantieri per il rifacimento dell'asfalto, investiti 180.000 euro per 7.800 metri quadrati

Nei prossimi giorni di settembre apriranno a Bollate anche i cantieri stradali per il rifacimento degli asfalti di alcune delle vie cittadine più degradate.

Con un investimento di 180.000 euro queste saranno le vie interessate dai lavori (per un totale di 7.800 metri quadrati di asfalto rifatti): viale Lombardia (tratto in prossimità del supermercato) via Leoncavallo, via Vittorio Veneto (tratto che porta alla stazione di Bollate Nord), via San Bernardo parte verso Paderno più l'intersezione rialzata via San Bernardo verso via Sanzio, via San Giulio e Via Archimede.

Dal lungo elenco di richieste pervenute dai cittadini che hanno mandato segnalazioni sullo stato delle vie della città, l'assessorato ai lavori pubblici ha individuato alcune strade maggiormente degradate, dando a queste la priorità rispetto ad altre.

Ma tutte le segnalazioni verranno prese in considerazione, assicura il vice sindaco Alberto Grassi: «L'elenco di strade dove dobbiamo intervenire è lungo, ma nessuna richiesta arrivata dai bollatesi verrà lasciata indietro».

Prosegue Grassi: «Procederemo secondo un ordine di priorità ed entro i prossimi 3 anni di mandato arriveremo a riqualificare tutte le strade di Bollate che necessitano di manutenzione».

Il vice sindaco chiude con un appello: «Continuare a contattarmi presentandomi le vostre segnalazioni».

