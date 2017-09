Aperta la rotonda su via Nazario Sauro e via Don Uboldi che collega Bollate a Baranzate

La comunicazione è arrivata durante la tarda mattinata di mercoledì 13 settembre ed è sicuramente una notizia gradita a molti cittadini di Bollate e Baranzate.

A fare l'annuncio sono i rispettivi sindaci delle due città, Francesco Vassallo per Bollate e Luca Elia per Baranzate.

Così i due primi cittadini: «In anticipo sulle previsioni, da pochi minuti è stata aperta al traffico la rotonda su via Nazario Sauro e via Don Uboldi».

I sindaci di Bollate e Baranzate ringraziano la societá Spea (Autostrade per l'Italia) per aver accolto la loro richiesta di anticipare almeno l'apertura della strada di collegamento Baranzate-Bollate in tempi brevi.