Apre lo "Spazio Unico", un luogo gratuito e libero dedicato a tutti gli under 35

Apre lo "Spazio Unico" a Bollate e sarà un’estensione del neonato "Sportello Europa Giovani". Bollate sarà così sempre più a disposizione dei cittadini under 35 e sempre più pronta a dare risposte concrete alla fascia d’età che si muove tra scuola, università e inserimento nel mondo del lavoro.

L’iniziativa, voluta dall’assessore alle politiche giovanili Vania Bacherini, è realizzata con l’azienda speciale consortile Comuni insieme per lo sviluppo sociale e con la cooperativa Spazio Giovani Onlus.

Lo Spazio ha aperto i battenti lunedì 6 marzo in piazza Aldo Moro. Qui i giovani, per due giorni a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16 alle 19, possono trovare personale dedicato e competente in grado di ascoltare e dare risposte alle esigenze più diverse dei cittadini giovani, su tutti gli ambiti che li riguardano: dal lavoro al tempo libero, dalla formazione alle opportunità di cittadinanza attiva.

Non solo informazioni, dunque, ma il più difficile e importante compito di occuparsi a 360 gradi degli aspetti della vita dei ragazzi del territorio. Come? Raccogliendo domande e, soprattutto, ascoltando proposte, dubbi, necessità, dando poi risposte concrete, mirate e pensate per soddisfare le esigenze del singolo utente.

Spiega l'assessore Bacherini: «Lo Spazio Unico rappresenta un’estensione positiva e propositiva dell’importante attività avviata negli ultimi mesi per i giovani di Bollate. Un’attività che sta prendendo piede in modo significativo, confermandoci la lungimiranza nell’aver colto un bisogno della città molto sentito che, proprio per questo, vogliamo rilanciare e allargare ulteriormente».

Lo Spazio Unico, ad accesso libero e gratuito, sarà un servizio di informazione e primo orientamento prevalentemente di interesse giovanile: favorirà la divulgazione di agevolazioni, opportunità riguardo alle seguenti settori informativi:

LAVORO DEI GIOVANI: informazioni utili per la ricerca dei primi impieghi (stesura curriculum vitae e annunci), lavoro temporaneo e stagionale, stages, opportunità professionalizzanti (Dote Comune, Garanzia Giovani, Servizio Civile), imprenditoria giovanile. MOBILITA’ DEI GIOVANI ALL’ESTERO per formazione, lavoro, volontariato, turismo tematico (programmi europei, stages, scambi internazionali, Servizio Volontario Europeo, corsi di lingue, campi di volontariato). SCUOLA E FORMAZIONE il sistema di istruzione e formazione e il sistema universitario, l’offerta formativa territoriale delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo, secondaria, post-diploma, universitaria e post-universitaria, la formazione professionale, l’offerta formativa in Lombardia e le borse di studio. CITTADINANZA ATTIVA promozione delle diverse forme di partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale delle comunità locali attraverso volontariato e associazionismo. AUTONOMIA ABITATIVA le informazioni utili per l’acquisto, l’affitto, la condivisione, i mutui, e le agevolazioni. Si ricorda che il progetto Spazio Unico Giovani è collegato alle attività del progetto GRIP avviato da tempo anche su Bollate, dedicato alle politiche giovanili del territorio e realizzato con il contributo di Regione Lombardia, che permetterà a molti giovani di sviluppare idee imprenditoriali e di avviare la propria star up.

​Il progetto si sviluppa attorno alla necessità di creare lavoro per i giovani nel territorio, garantendo gli strumenti e le condizioni necessarie all’avvio e stabilizzazione di nuove imprese giovanili.

L’iniziativa Spazio Unico si aggiunge e amplia l’offerta fornita oggi dallo Sportello Europa Giovani che, oltre ad occuparsi di informazione e iniziative legate alla Comunità europea, sta già portando avanti una serrata attività dedicata agli under 35, non ultimo l’Open day informativo dello scorso 28 febbraio.

Gallery