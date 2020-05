Bollate, nasconde 135mila euro in hashish in un borsone della palestra: arrestato

Oltre 135mila euro di hashish. Tutti stipati in un borsone. E per lui sono scattate le manette. È successo nella serata di giovedì 21 maggio a Bollate, nei guai un italiano di 36 anni.

Tutto è iniziato alle 22 quando i carabinieri hanno intercettato il 36enne in via Lorenzini mentre stava rientrando nella sua abitazione. L'uomo, si legge in una nota diramata dalla compagnia di Rho, è apparso "insofferente e innervosito per il controllo". E questo atteggiamento ha insospettito i militari che quindi hanno deciso di passare al setaccio la sua abitazione. E in una stanza sono stati trovati 13,5kg di hashish suddivisi in vari panetti nascosti all'interno di un borsone in una stanza.

Il 36enne è stato arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della tenenza fino al processo per direttissima che si è svolto nella mattinata di venerdì.