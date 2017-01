Ex area Ceruti, si parte: 24 gennaio assemblea pubblica coi cittadini per analizzare il progetto

Al via un altro percorso partecipativo dell’amministrazione comunale di Bollate. Si tratta della proposta di piano di lottizzazione per l’ambito di trasformazione dell’area ex Ceruti che sarà presentato alla città in una serata pubblica, il 24 gennaio alle ore 20.30 nell’auditorium della scuola elementare di via Montessori.

Alla serata parteciperanno il sindaco Francesco Vassallo, l‘assessore alla partecipazione Lucia Rocca, il presidente della commissione tecnico urbanistica Francesco Chiariello, i tecnici del Comune e della società proprietaria dell’area che illustreranno la proposta di piano attuativo, risultato delle rivisitazioni e modifiche avvenute nei passaggi istituzionali di presentazione in giunta comunale (lo scorso 14 giugno 2016) e in commissione tecnico urbanistica (il 14 giugno e il 26 ottobre 2016).

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di recepire dai cittadini, soprattutto dai residenti della zona, eventuali suggerimenti e richieste utili a migliorare e condividere l’importante progetto urbanistico.

I bollatesi potranno mandare le loro osservazioni e suggerimenti al Comune, utilizzando la casella email dedicata (lineadiretta@comune.bollate.mi.it), entro 30 giorni.

In seguito il Comune convocherà ulteriori commissioni tecnico urbanistiche, per il recepimento dei suggerimenti arrivati, e un nuovo incontro tecnico con i progettisti, per la rielaborazione del piano.

Il progetto finale verrà nuovamente presentato ai cittadini entro la fine di marzo, prima del via libera definitivo.