Aperto il bando per il servizio civile nazionale, è un'opportunità educativa e formativa

Il servizio civile nazionale è un'opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno di solidarietà inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno.

Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile anche nel corso della vita lavorativa.

La domanda può essere presentata nei Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago e Solaro entro lunedì 26 giugno.

Si ricercano 54 volontari che prenderanno servizio nei seguenti settori entro il mese di settembre 2017:

AnzianiINcomune: 7 posti nelle sedi di Baranzate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago e Solaro BibliotecaINcomune‬: 15 posti nelle sedi di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese; Novate Milanese, Senago e Solaro DisabiliINcomune: 5 posti nelle sedi di Bollate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese e Senago GiovaniINcomune‬: 5 posti nelle sedi di Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese e Novate Milanese InfanziaINcomune‬: 10 posti nelle sedi di Baranzate, Bollate, Garbagnate Milanese e Solaro MinoriINcomune‬: 12 posti nelle sedi di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Senago e Solaro.

Per accedere al bando si può navigare nel sito di Comuni Insieme oppure rivolgendosi all'Ufficio Servizio Civile dell’Azienda Speciale Comuni Insieme (02.383.48.401).