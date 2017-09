"Vuoi la pace? Pedala! 2017", domenica 1 ottobre da Bollate fino a piazza Duomo

Domenica 1 ottobre torna “Vuoi La pace? Pedala!”, la biciclettata per la pace promossa dal "Coordinamento La Pace in Comune".

L'edizione 2017 sarà dedicata al tema dell’Europa e del ruolo rispetto alla gestione delle migrazioni e delle politiche di accoglienza e sviluppo.

Bollate aderisce all'iniziativa che si svolgerà in mattinata con partenza da Bollate, da piazza Aldo Moro alle ore 10 e arriverà in piazza Duomo a Milano. La biciclettata percorrerà le seguenti vie cittadine: via Origona, via Vittorio Veneto, via Roma e si arriva in piazza Dalla Chiesa.

«Come costruire la pace? - si chiede l’assessore alla pace Lucia Albrizio - I percorsi per dare risposta a questa domanda sono molteplici e spesso ostacolati. Noi vogliamo iniziare con il primo passo: dichiarare che la pace la vogliamo. Insieme con gioia».

Gli organizzatori della biciclettata spiegano che è «un impegno a sostegno della costruzione di un modello economico e sociale che unisce gestione efficiente delle risorse naturali, coesione sociale e tutela ambientale come risposta all’attuale crisi del sistema in cui viviamo».

La manifestazione in bicicletta vedrà i 7 percorsi diversi confluire in piazza Duomo a Milano, il tutto per ribadire il sostegno a politiche di pace e di promozione sociale, per valorizzare i territori e le comunità locali.

