Una banda musicale cittadina per recuperare la tradizione, ci si può candidare entro l'11/9

Una banda musicale a Bollate per la promozione e diffusione della musica attraverso uno strumento della tradizione. È questo il desiderio dell'amministrazione comunale che ha pubblicato una manifestazione di interesse sul tema.

Le associazioni interessate potranno presentare domanda entro l'11 settembre 2017.

Spiega il sindaco Francesco Vassallo: «Desideriamo far rinascere la banda musicale della nostra città perché riteniamo sia giusto recuperare un'importante pezzo della nostra tradizione musicale locale. Per l'amministrazione, inoltre, è utile avere un corpo musicale locale per le proprie manifestazioni, sia istituzionali che ludiche».

Per Vassallo si tratta di una sfida annunciata già tempo fa: «Qualche mese fa avevo promesso che l'amministrazione comunale si sarebbe impegnata a favorire la nascita della nuova banda cittadina. Fatto!».

Infine chiude: «Pensiamo abbia risvolti anche di educazione musicale ai giovani, per incrementare il gusto all'ascolto e, perché no, di pratica strumentale».

A questo proposito, l'amministrazione chiederà alla neonata banda la disponibilità a organizzare nelle scuole secondarie di primo grado iniziative in campo musicale.

A favore della nascita del corpo musicale il Comune ha previsto un contributo una tantum di 10.000 euro per le prime spese quali: divise, strumenti musicali, spartiti. Inoltre metterà a disposizione i locali dell'ex scuola di via Ospitaletto a Cascina del Sole come sede.

Ci sarà poi un contributo annuale, determinato di volta in volta, per le attività che la banda svolgerà sul territorio e per le ricorrenze civili.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire allo sportello polifunzionale del Comune di Bollate entro le ore 12 del 11 settembre.

Le associazioni interessate dovranno essere composte prevalentemente da cittadini bollatesi e avere un adeguato curriculum musicale, Per la valutazione delle proposte arrivate, verrà istituita una commissione apposita, con la presenza di un commissario con adeguata qualifica in ambito musicale.