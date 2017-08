"Premio San Martino", entro il 6 ottobre si possono candidare i cittadini benemeriti

Torna il «Premio città di Bollate-San Martino» che, come in passato, si terrà nel mese di novembre, in chiusura della settimana di festeggiamenti per il santo patrono di Bollate.

Sono aperte le candidature per il riconoscimento che il Comune assegna a cittadini singoli, associazioni o enti che si sono distinti per meriti in ambito civico, sociale, nel volontariato, sul lavoro e nello studio.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le segnalazioni, con relativa motivazione, dovranno pervenire in Comune, presso l'ufficio protocollo, entro il 6 ottobre e potranno essere inoltrate, per iscritto, da amministratori (sindaco, assessori, consiglieri e segretario generale), enti, ma anche, e soprattutto, da singoli cittadini.

Le proposte pervenute, che dovranno essere corredate da una presentazione e da un curriculum, saranno valutate da un’apposita commissione comunale che sceglierà i nomi più autorevoli e rappresentativi.

Le persone prescelte saranno poi premiate nel corso della festa patronale di novembre.

Allegati