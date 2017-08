Dal 18 settembre è possibile richiedere la carta d'identità elettronica, costerà 22,21 euro

Parte dal 18 settembre la nuova carta di identità elettronica che sarà rilasciata al costo complessivo di 22,21 euro. Il Comune di Bollate informa che le carte d’identità cartacee già in possesso dei cittadini continueranno ad avere validità sino alla loro naturale scadenza.

La nuova cartà d'identità elettronica sarà realizzata in materiale plastico, avrà le dimensioni di una carta di credito e sarà dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare, compresi gli elementi biometrici come la fotografia e le impronte digitali.

A tutela delle informazioni, il documento sarà protetto con sofisticati elementi di difesa che ne garantiranno la sicurezza. In fase di richiesta di emissione sarà anche possibile esprimere il consenso per la donazione di organi e tessuti in caso di morte.

Così l'assessore Lucia Rocca: «Si tratta di un passaggio importante, previsto dalla legge, che però il Comune di Bollate ha voluto realizzare in tempi rapidi a dimostrazione del fatto che riteniamo l'aggiornamento tecnologico fondamentale per il buon andamento della nostra amministrazione».

Come fare richiesta? Il rilascio avviene unicamente su prenotazione: direttamente tramite il sito internet oppure presentandosi allo sportello polifunzionale.

Gli appuntamenti online possono essere presi a partire dall'11 settembre. Prima di effettuare la prenotazione, è necessario verificare che le generalità riportate nel proprio codice fiscale e quelle indicate nella carta d’identità in possesso siano le stesse. In caso di difformità, è necessario contattare lo sportello polifunzionale, altrimenti il documento non potrà essere rilasciato.

Nel giorno e nell’ora prescelti, occorre recarsi allo sportello polifunzionale portando con sé la ricevuta della prenotazione, il codice fiscale e la tessera sanitaria, il documento scaduto oppure la denuncia in caso di smarrimento e un altro documento d'identità una foto tessera su fondo bianco non più vecchia di 6 mesi.

Nel caso di minore è necessaria la sua presenza in Comune per l'identificazione e la legalizzazione della foto. Il minore deve essere comunque accompagnato dai genitori, muniti di documento d’identità. Per ottenere il documento valido per l'espatrio è necessaria la presenza di entrambi i genitori. Nel caso di impossibilità di uno dei due genitori, deve essere rilasciata una dichiarazione d'assenso (modulo da scaricare dal sito del Comune) allegando la fotocopia della sua carta d'identità

Il rilascio della carta d’Identità elettronica è subordinato al rilevamento delle impronte digitali. Inoltre, all'atto della richiesta sarà possibile esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi, decisione che potrà essere revocata in qualsiasi momento.

La nuova carta d'identità elettronica verrà spedita dal Ministero entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. I cittadini potranno scegliere di farla arrivare al proprio indirizzo oppure presso il Comune. Considerati i tempi di prenotazione e di consegna, è necessario che i cittadini richiedano in anticipo l’emissione del documento, a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza.