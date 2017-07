Cantiere estivo dal 24 luglio, chiuse al traffico veicolare via Don Uboldi e via Nazario Sauro

Lavori in corso per un nuovo cantiere stradale tra la via don Uboldi a Bollate e la via Nazario Sauro a Baranzate, con modifiche sulla circolazione che scatteranno da lunedì 24 luglio.

Ecco le modifiche alla viabilità: la via Don Uboldi (da Bollate a Baranzate) e la via Nazario Sauro (da Baranzate verso Bollate) saranno chiuse al traffico veicolare.

Dall’incrocio con via Madonnina sarà permesso percorrere la via Don Uboldi solo per raggiungere la casa di riposo San Martino da via Madonnina o via Giusti.

Da Baranzate, percorrendo via Nazario Sauro, non sarà possibile raggiungere Bollate se non percorrendo la via Giovi sino alla ex Strada Statale Varesina.

Sarà invece garantito il transito pedonale in sicurezza.

La società Pavimental ha assicurato che in tempo utile per la riapertura delle scuole, le vie Don Uboldi e Nazario Sauro saranno riaperte al transito veicolare.

