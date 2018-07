Ciclista trovata per terra con trauma cranico: non ricorda nulla dell'incidente

Verso le 14.30 del 17 luglio a Bollate una ciclista di 58 anni è stata trovata con traumi al cranio, al volto e all'arto superiore, che ha riportato a seguito di una caduta. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto precipitare dalla sua bicicletta la donna, che a causa di un'amnesia non è in grado di riferire quanto accaduto e non ricorda nulla della dinamica dell'incidente.

La ciclista, che non ha mai perso conoscenza, verso le 15.20 è stata portata all'ospedale Niguarda in codice rosso, per via di un quadro clinico piuttosto grave, che comprendeva anche la perdita della memoria. Al momento del trasporto nella clinica i parametri vitali della 58enne erano comunque stabili.

La polizia locale, che è intervenuta sul luogo dell'incidente insieme a un'ambulanza e a un'automedica, sta facendo accertamenti sulla vicenda e per il momento non si sente di propendere per nessuna ipotesi, né quella in base alla quale a ferire la donna sarebbe stato un pirata della strada né quella secondo cui a causare la caduta sarebbe stato un malore.