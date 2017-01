Bollate "città a misura di bambini", sabato 28 gennaio il progetto diventerà concreto

Dopo i primi tre incontri dei mesi scorsi in cui è stato presentato il progetto e avviato il lavoro di condivisione dei contenuti del progetto, l'assessore alle politiche educative e dell'infanzia Salvatore Leone ha convocato un ultimo incontro del tavolo di partecipazione con l’obiettivo della progettazione concreta della "Città a misura di bambino e di bambina".

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 28 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Tutti i cittadini sono invitati.

Le tematiche proposte saranno la definizione del "Manifesto per una città a misura di bambina e di bambino", la definizione dei criteri per la costituzione del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, oltre che i criteri per la nascita dell'osservatorio cittadino sull'Infanzia.

Spiega proprio l'assessore Leone: «Riprendendo il lavoro iniziato prima dell'estate e finalizzato a pensare, ideare, progettare e costruire in modo partecipato una città a misura di bambina e bambino, stiamo per concludere il nostro percorso che si prefigge di interpretare il mondo con lo sguardo dell'infanzia e dei suoi bisogni».

Conclude l'assessore alle politiche educative: «Siamo all’ultimo incontro, in cui getteremo le fondamenta del progetto che poi avrà i regolari passaggi in consiglio comunale per la definitiva approvazione».

L’incontro si terrà nei locali della biblioteca comunale in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 30.