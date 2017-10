Gaia Servizi, si dimette la presidente Elena Bardelli, al suo posto Felice Caccavale

Dimissioni del presidente di Gaia Servizi Srl Elena Alda Bardelli e nuova nomina ai vertici della società del suo vice presidente Felice Caccavale.

Questo quanto avvenuto nel corso dell'assemblea dei soci della partecipata del Comune di Bollate, che si è svolta lo scorso 29 settembre.

Durante l'incontro, l'assessore alle partecipate Giuseppe de Ruvo, delegato dal sindaco Francesco Vassallo a rappresentare il socio unico Comune di Bollate, ha preso atto delle dimissioni della presidente Bardelli dovute a motivi legati a propri impegni professionali e familiari e proceduto alla nomina del nuovo presidente Felice Caccavale (che era vice presidente).

L'assessore Giuseppe de Ruvo ha anche colto l'occasione per ringraziare Elena Bardelli per l'importante lavoro fin qui svolto, avvalorato anche dai risultati economici ottenuti dalla società e per la sua disponibilità a rimanere nel consiglio di amministrazione come consigliere.

«Di fronte alle esigente personali dell'ex presidente Bardelli – ha commentato l'assessore de Ruvo – abbiamo deciso di nominare come presidente Felice Caccavale, già membro del Cda ed ex presidente negli anni 2010 e 2011».

De Ruvo spiega la scelta: «In questo modo si è anche garantita la continuità e l'immediata operatività del nuovo organo di amministrazione. Ringraziando ancora l'ex presidente Bardelli faccio, a nome dell'amministrazione, i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto Felice Caccavale e a tutto il consiglio».

Vice presidente del nuovo Cda è stato nominato Giuseppe Parisi; gli altri consiglieri restano, oltre a Elena Bardelli, Michele Fiore e Pietro Labate.