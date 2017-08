Non gli dà i soldi per le ferie, tenta di sfondare le finestre di casa della madre con la scarpiera

Aveva in mano una scarpiera e la stava usando come ariete per sfondare le finestre della casa della madre. È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentata estorsione e violenza privata. È successo nella giornata di mercoledì a Bollate, nel milanese; nei guai un uomo italiano di 41 anni già noto alla giustizia. La notizia è stata diramata dai carabinieri del comando provinciale con una nota.

Quando i militari sono intervenuti la madre si era rinchiusa rinchiusa nella camera da letto per sfuggire alla furia del figlio che, richiedendo insistentemente denaro, stava tentando di sfondare la portafinestra per entrare in casa. Il 41enne, in stato psicofisico alterato, è stato fermato e ammanettato. Accompagnato in caserma è stato arrestato e nella mattinata di giovedì è stato giudicato per direttissima dal tribunale di Milano.

Non era la prima volta: nei giorni scorsi era stato denunciato in stato di libertà per aver danneggiato l’automobile della madre allo scopo di ottenere denaro per le ferie.