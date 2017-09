Annullato il MiVeg, il festival vegano che si sarebbe dovuto tenere alla Fabbrica Borroni

A due giorni dall'apertura del festival vegano MiVeg (dal 30 settembre all'1 ottobre) che quest'anno aveva trovato come location la Fabbrica Borroni di Bollate, nel pomeriggio di giovedì 28 settembre è arrivata la conferma ufficiale dell'annullamento della kermesse.

E' proprio l'organizzazione a confermarlo tramite un lungo comunicato a firma Vitadacani, Essere Animali e staff del MiVeg: "È la peggiore notizia che avremmo potuto darvi, e vi assicuriamo anche che è la peggiore situazione che potesse mai capitarci. Speriamo nella vostra comprensione perché la decisione è stata difficile e molto sofferta, ma non potevamo proprio fare altrimenti".

Ecco la spiegazione ufficiale: "A pochi giorni dall’evento abbiamo appreso, dal Comune di Bollate, circostanze a noi sconosciute e legate alla location scelta per l’evento che ci impediscono di svolgere l’evento nel rispetto di tutte le regole imposte dalla legge".

La delusione è tanta, anche perchè tutto era già pronto a livello organizzativo: "Quanto accaduto ci ha lasciati allibiti ed estremamente amareggiati, visto che per avere uno spazio così ampio e adatto al nostro evento avevamo anche deciso di investire una cifra per noi davvero considerevole. Fare un evento di tale portata senza le necessarie autorizzazioni di Comune e Asl esporrebbe sia le associazioni organizzatrici che gli stessi partecipanti a inaccettabili rischi di natura legale".

Da qui la rinuncia all'evento e il pensiero va a tutta la macchina organizzativa che si era già messa in moto: "Di fronte a questo scenario abbiamo scelto di agire con la dovuta serietà e tutelare tutti voi: i visitatori, i volontari, i relatori e gli espositori. Abbiamo già avvisato di persona tutti i relatori, fornitori ed espositori e abbiamo trovato molta solidarietà, per la quale ringraziamo sinceramente. Speriamo di avere la stessa comprensione da parte di chi aveva previsto viaggi e prenotato alberghi, che tra l’altro abbiamo già preallertato trovando anche da parte loro una volontà di venire incontro a chi si trova a disdire".

Il MiVeg a Bollate non si farà, ma un MiVeg da qualche altra parte sì: "Questa situazione ci ha fatto gettare mesi di lavoro e avere perdite economiche importanti, per le quali agiremo in tutte le sedi opportune. Ma non ci fa perdere la voglia di fare questo evento. Stiamo già cercando uno spazio adatto per spostare e organizzare il MiVeg entro i prossimi tre mesi. Le difficoltà ci rendono più forti! Se hai già prenotato treno, aereo o albergo per venire al MiVeg cosa puoi fare? Come prima cosa prova a farti rimborsare. Se non è possibile scrivici a info@miveg.org. Ci interessa avere un quadro della situazione e vi daremo un buono per il prossimo festival. Fai girare questo comunicato e grazie della comprensione".