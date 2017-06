Bollate Bollate / Piazza Aldo Moro

Bilancio partecipativo "Decidi tu!", ecco gli importi destinati a finanziare i progetti

Il sindaco di Bollate Francesco Vassallo: "Siamo davvero molto soddisfatti del risultato ottenuto, sia in termini di proposte che di voti. Un risultato non scontato né banale che ci stimola a proseguire anche per i prossimi anni con la seconda edizione di "Decidi tu!"