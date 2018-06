Bollate si asfalterà le strade "da sola", ci penserà Gaia Servizi col 33% di risparmio

Grandi novità a Bollate per quanto riguarda le asfaltature di strade e dei marciapiedi. Per la prima volta, i lavori non verranno più affidati a ditte private, ma realizzati totalmente "in house" attraverso la partecipata Gaia Servizi, che ha appena rinnovato il suo parco mezzi per poter svolgere anche questo servizio.

Il progetto è il risultato di un grosso lavoro dell'amministrazione comunale e in particolare del sindaco Francesco Vassallo, del vice sindaco Alberto Grassi con delega ai lavori pubblici e dei dirigenti di Gaia servizi. Grazie al loro impegno, Bollate si è dotata di tutti i macchinari e le attrezzature necessarie per asfaltare in autonomia, senza dover ricorrere ai privati.

In termini economici, sarà necessario un investimento iniziale importante che però verrà ammortizzato in poco tempo, anche grazie a personale ed economie tutte interne. Senza dimenticare che la nuova gestione consentirà di reinvestire i risparmi su nuovi progetti, ampliando le strade su cui intervenire in città.

Il risparmio previsto si attesta sul 33%, ovvero la percentuale di sconto rispetto al capitolato ufficiale del Comune di Milano, punto di riferimento per i bandi di gara. Ma oltre al risparmio e agli utili che rimarranno all'interno del Comune, l'altro importante vantaggio di questa novità sarà il coordinamento maggiormente flessibile e agile tra il Comune e Gaia, rispetto al rapporto con una ditta appaltante privata.

Questo significa che il Comune potrà, con maggior elasticità, valutare eventuali nuove esigenze che potrebbero sorgere in fase di realizzazione delle asfaltature, rimodulando o ampliando gli interventi con rapidità e senza le ingessature burocratiche tipiche di un rapporto contrattuale vincolante.

Si ricorda che il tema delle asfaltature stradali era uno dei temi centrali del programma elettorale di Vassallo, che spiega: «Siamo convinti di realizzare qualcosa di assolutamente nuovo rispetto a quanto fatto da tutte le amministrazioni che ci hanno preceduto. Vogliamo dare una risposta rapida alle segnalazioni dei cittadini e rendere le strade e i marciapiedi di Bollate migliori e più sicuri rispetto a come li abbiamo trovati al nostro insediamento».

Chiude il primo cittadino: «L'estate 2018 e l'estate 2019 segneranno un'importante svolta; siamo certi che i cittadini apprezzeranno i risultati».

Anche Felice Caccavale, presidente di Gaia Servizi, commenta: «Si tratta di un nuovo servizio sul quale abbiamo investito molto che rende la nostra società unica nel panorama delle aziende multiservizi comunali. Oltre a lavorare in sintonia con il Comune di Bollate, ci proponiamo anche ad altri Comuni della zona per eseguire piani di asfaltature a prezzi concorrenziali».