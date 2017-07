Bollate Bollate / Via Pace

La casa dell'acqua arriva in via Pace, sabato 15 luglio alle ore 11 l'inaugurazione ufficiale

L'inaugurazione della nuova casetta dell'acqua si terrà sabato 15 luglio alle ore 11 in via Pace a Bollate. Ai cittadini di Bollate presenti all’inaugurazione, verrà data in omaggio una bottiglia in vetro con l’etichetta dell’acqua di Bollate