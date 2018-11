Incendio devasta un magazzino a Bollate: attimi di paura per una casa adiacente. Foto

Un grosso incendio ha distrutto un magazzino di materiale edile a Bollate (Milano), in via Silvio Pellico. Le fiamme sono scoppiate per cause ancora da accertare all'alba di lunedì.

Il rogo ha coinvolto anche alcune automobili parcheggiate all'interno del magazzino, che è adiacente ad un'abitazione.

L'incendio, stando alle informazioni del 118, non ha provocato alcun ferito ma il crollo di parte della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, Rho e Garbagnate. Il lavoro per spegnere le fiamme è durato diverse ore.

Nello stesso istante i pompieri sono stati impegnati a spegnere un incendio in un centro commerciale di Pantigliate (qui i dettagli).