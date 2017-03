Incendio divampato in via Turati 40, fiamme in un alloggio, paura e abitanti in strada

Incendio nella mattinata di giovedì 9 marzo in un appartamento del secondo piano dei casermoni Aler di via Turati 40 a Bollate.

Tanta paura per le fiamme e il fumo, ma per fortuna, oltre ai danni all'interno della cucina dell'alloggio da dove è divampato il rogo, nessuno si è fatto male anche perché il fuoco è stato prontamente spento nel giro di un'oretta dai vigili del fuoco di Garbagnate Milanese (assistiti nei lavori dai carabinieri di Bollate).

All'interno dell'alloggio (sulla scala G) al momento del rogo non c'era nessuno, la coppia che ci abita era fuori di casa e l'allarme è stato dato dai vicini.

Il fuoco si è sprigionato da un cortocircuito nella cappa della cucina e il fumo che è fuori uscito ha messo in allarme gli altri abitanti che sono subito scesi in strada.

Proprio sul tema della riqualificazione e ristrutturazione del casermone Aler di via Turati 40 si è fatto sentire in questi giorni il vice presidente in Regione Lombardia Fabrizio Cecchetti, che ha presentato una seconda interrogazione sul tema: «Aler deve rispettare gli impegni assunti con i cittadini e ristrutturare gli edifici di via Turati 40 a Bollate. Basta ritardi. I residenti sono esasperati ed è ora che arrivino risposte concrete».

Prosegue Cecchetti: «A distanza di mesi dalla precedente richiesta di chiarimenti, non risultano ancora attivati i lavori in questione come previsto dal crono programma. I residenti nelle abitazioni hanno più volte manifestato il loro disagio e le loro preoccupazioni circa le infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, la presunta presenza di amianto nelle coperture e altre criticità».