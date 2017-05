Aperte le iscrizioni on-line per il servizio Giocotanto dal 15 maggio al 15 giugno

Dal 15 maggio al 15 giugno sarà possibile presentare domanda per le graduatorie di accesso al servizio "Giocotanto".

L'iscrizione sarà effettuata esclusivamente on-line attraverso il sito www.bollate.ecivis.it.

Per il genitore che ha già effettuato in precedenza domanda per altri servizi educativi o scolastici, l'accesso al modulo di iscrizione avviene con l'inserimento del numero utente e password già in possesso.

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso è disponibile la funzionalità recupero password.

Per i nuovi genitori sarà sufficiente collegarsi all'area iscrizioni, inserendo il proprio codice fiscale.

Per le famiglie che non avessero la possibilità di utilizzo di un computer con accesso Internet, sarà possibile utilizzare le postazioni presenti alla biblioteca centrale di Bollate (piazza Dalla Chiesa), secondo le modalità previste.